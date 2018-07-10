Акция «Ромашковое поле» прошла в районной библиотеке

Акция Центральной библиотечной системы Южного административного округа «Ромашковое поле» прошла в библиотеке № 151 в выходные, 7 и 8 июля.

Это доброе мероприятие развернулось во всех читальнях Юга. Жители приходили в свои библиотеки, брали лепесток ромашки, сделанной из бумаги, на котором была написана цитата одного из мировых классиков, сделали снимки и выложили их в социальные сети под хештегами #ЦБСЮАО, #БиблиотекиМосквы, #ЯчитаЮАО, при этом рассказывая историю своей любви или дружбы.

— Я лично вручал лепестки нашим читателям — они сами выбирали один из лепестков. Напечатаны на них были изречения мировых классиков о любви, семейных отношениях, ведь акция приурочена ко дню Петра и Февронии или, по-другому, Дню семьи, любви и верности. Наша библиотека обслуживает все категории граждан, но акцией, конечно, заинтересовалась по большей части молодежь, — рассказал газете района Чертаново Северное библиотекарь первой категории Андрей Лобачев.

Отметим, что сотрудники ЦБС ЮАО, которые и организовали «Ромашковое поле», по хештегам выберут лучшие истории.

Фото: Библиотека №151 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/10/42628/