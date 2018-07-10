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Продажи кокошников выросли в пять раз благодаря ЧМ‐2018
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Продажи кокошников выросли в пять раз благодаря ЧМ‐2018 

360tv.ru 12 часов назад
В городах‐участниках чемпионата мира по футболу продажи кокошников выросли в пять раз с момента старта мундиаля. Об этом РБК сообщил крупнейший оператор фискальных данных в России «Платформа ОФД».
Отмечается, что пятикратный спрос был зафиксирован на четвертой неделе международного турнира. При этом старинные головные уборы стали покупать сразу по нескольку штук: средний чек за покупку вырос с 330 до 910 рублей. Одновременно с ростом спроса выросла и цена — максимальная стоимость кокошника подскочила с 1500 до 3000 рублей.
Резкий рост числа покупок кокошников специалисты зафиксировали 6 июня, накануне четвертьфинального матча Россия — Хорватия.
Что касается ассортимента, то покупали чаще всего красные кокошники, украшенные лентами. Больше всего традиционных головных уборов было продано в Москве, Петербурге и Сочи. При этом эксперты подчеркивают, что спрос на кокошники все еще сохраняется на высоком уровне.
Ранее российские бренды запустили в своих группах в соцсетях флешмоб в честь мундиаля. Администраторы многих сообществ пририсовывают к своим логотипам кокошники.
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