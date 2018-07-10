Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился до 51,3 млн человек в I полугодии 2018 г., что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«По итогам I полугодия авиаперевозчики обслужили 51,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в январе-июне 2017 г. было перевезено 46,2 млн человек.
По оперативным данным Росавиации, в июне 2018 г. российские авиакомпании перевезли 11,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,4%.
«Увеличение объемов производственной деятельности в июне 2018 г. отмечается у авиакомпаний «Аэрофлот» — перевезено 3,2 млн пассажиров (рост 9,6%), S7 — 1,13 млн пассажиров (рост 19,5%), «Россия» — 1,25 млн пассажиров (рост 0,5%), «Уральские авиалинии» — 914,7 тыс. пассажиров (рост 17,7%)», — добавили в пресс-службе.