Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 11% в I полугодии 2018 г. — до 51,3 млн человек

«По итогам I полугодия авиаперевозчики обслужили 51,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в январе-июне 2017 г. было перевезено 46,2 млн человек.

По оперативным данным Росавиации, в июне 2018 г. российские авиакомпании перевезли 11,3 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,4%.