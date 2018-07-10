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Сколько зарабатывали советские офицеры и генералы в время Афганской войны
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Сколько зарабатывали советские офицеры и генералы в время Афганской войны 

Русская семерка 36 минут назад
Фото: Русская семерка
За 10 лет Афганской войны, на территории республики побывали 620 тысяч советских военнослужащих. Как и во всяких боевых действиях, личный состав, побывавший «за речкой» (граница проходила по реке Амударья, за которой уже начиналась территория боевых действий), получал прибавку к окладу.
Во время пребывания в Афганистане начальник Геншатба ВС СССР Николай Огарков приказывал командующему Туркестанским военным округом платить офицерскому составу и прапорщикам второй оклад в советских рублях по штатному расписанию и за звание. Подоходный налог со второго оклада не взимать. Кроме того, устанавливалось денежное довольствие в чеках Внешпосылторга (ВПТ). В месяц прапорщики и младшие офицеры получали в чеках 100 рублей, старшие офицеры и генералы — до 150 рублей. Рядовой и сержантский состав не получал содержание в советских рублях, а в чеках это было 4 — 8 рублей. [С-BLOCK]
Чеки ВПТ отоваривались в магазинах Военторга в Афганистане или в «Берёзках» в СССР. Чеки были номиналом от 1 копейки до 100 рублей. Можно было поменять их на афгани по курсу 1 чек на 10-15 афгани, но военнослужащие предпочитали привозить в СССР именно чеки, а не афганскую валюту — она не имела никакой покупательной способности в Советском Союзе. Впрочем, в январе 1989 года «Берёзки» закрыли и чеки менялись военными казначеями на советские рубли 1:1.
В течение войны денежное содержание постоянно росло. В 1981 году младшие офицеры за месяц в ДРА получали около 180 чеков ВПТ, старшие — 250. К концу афганской кампании выплаты увеличились почти вдвое. На 7 чеков в военторговской лавке можно было купить зубную щетку, пасту и крем для обуви или два килограмма мандаринов у местных. [С-BLOCK]
На чеках номиналов 50 и 100 ставили номерные печати, в «Березках» требовали у покупателей военные билеты, часто уже на входе, тем более — на кассе. В борьбе с контрабандистами и спекулянтами на чеках появились широкие красные полосы и грозные надписи о специальном назначении для военной торговли. Не помогало: на чёрном советском рынке чеки шли по курсу 1 за 3,5 рубля советскими деньгами. Это почти равнялось неофициальному курсу доллара (официальный был 63-67 копеек за $1). Были и умельцы, подделывавшие чеки ВПТ, но их быстро разоблачали и сажали.
За 2 года службы в Афганистане младший офицер мог накопить денег на «Жигули», а старший — на «Волгу» (по госцене). В 1982 — 1985 годах «Жигули», в зависимости от марки, стоили 5500 — 8340 рублей. Ваз-2121 («Нива») можно было купить, после снижения цен при Андропове, за 9800 рублей. «Волга» ГАЗ-24 обходилась в 12 000 — 16 480 рублей. Если офицер мог оплатить чеками четверть стоимости «Волги», он приобретал автомобиль вне очереди, а ведь обычно на ожидание покупки уходило несколько лет. [С-BLOCK]
Офицеры покупали в афганских лавках японские часы и бытовую электронику, втридорога перепродавая их в Союзе. Хотя все 10 лет действовал строжайший запрет на покупку товаров в местных дуканах. Всё, что было приобретено не в Военторге, могли изъять на законных основаниях. Офицеров практически не досматривали, в отличие от солдат, имевших шанс расстаться с покупкой в части, на пересыльном пункте или на таможне. Военторг предлагал, в том числе, спортивные костюмы, «дипломаты», магнитофоны из Японии и ФРГ, ковры: жуткий дефицит по тем временам.
Помимо чеков, военные вдобавок получали и двойной оклад. По воинскому званию денежное содержание составляло: лейтенант — 120 руб. ; капитан — 140 руб. ; майор — 150 руб. ; подполковник — 160 руб. ; полковник — 180 руб. Оплата за должность: командир взвода — 110 руб. ; роты (батареи) — 120 руб. ; батальона (дивизиона) — 140 руб. ; полка — 160 руб. Надбавка за выслугу лет: 10% за первые два года службы, 5% за каждые последующие 5 лет, но всего не выше 25%.
Есть разные оценки стоимости для СССР войны в Афганистане. Подсчитано, что с 1984-го по 1987-й год израсходовано более 30 млрд рублей. Маршал Сергей Ахромеев называл 36,7 млрд за 10 лет. На войну уходило до 3% годового ВВП страны.
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