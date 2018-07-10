Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье

По данным Евростата, в первом квартале 2018 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,7% в годовом исчислении. А по сравнению с предыдущими тремя месяцами они поднялись в пределах статистической погрешности — на 0,7%.

Словения, Италия и Лидерами по годовому росту цен признаны Латвия Португалия . В то же время в Швеции и Италии стоимость жилья снизилась на 0,4%, а в Финляндии — на номинальные 0,1%.

В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Латвии (+7,5%), Венгрии и Словении (+4,4%), а также в Португалии (+3,7%). Самый существенный спад отмечен на Мальте (-4,7%), Кипре (-1,8%) и в Швеции (-0,8%).

Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год.

Изменение цен на жилье с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года

+6,2%

+7,1%

+5,3%

+7,7%

+3,4%

Италия

-0,4%

+3,7%

Португалия

+12,2%

Латвия

+13,7%

Финляндия

-0,1%

+2,5%

+5,8%

+6,6%

+12,3%

+8,5%

+7,8%

+6,2%

Венгрия

+11,5%

Мальта

+5,2%

+9,3%

+5,3%

+6,0%

+6,6%

Словения

+13,4%

+11,7%

Швеция

-0,4%

+4,4%