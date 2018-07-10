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Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье
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Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье 

Prian.ru 40 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Евростата, в первом квартале 2018 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,7% в годовом исчислении. А по сравнению с предыдущими тремя месяцами они поднялись в пределах статистической погрешности — на 0,7%.
Лидерами по годовому росту цен признаны Латвия, Словения, Италия и Португалия. В то же время в Швеции и Италии стоимость жилья снизилась на 0,4%, а в Финляндии — на номинальные 0,1%.
В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Латвии (+7,5%), Венгрии и Словении (+4,4%), а также в Португалии (+3,7%). Самый существенный спад отмечен на Мальте (-4,7%), Кипре (-1,8%) и в Швеции (-0,8%).
Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год.
Изменение цен на жилье с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года
Испания
+6,2%
Болгария
+7,1%
Германия
+5,3%
Чехия
+7,7%
Франция
+3,4%
Италия
-0,4%
+3,7%
Португалия
+12,2%
Латвия
+13,7%
Финляндия
-0,1%
Бельгия
+2,5%
Дания
+5,8%
Эстония
+6,6%
Ирландия
+12,3%
Хорватия
+8,5%
Литва
+7,8%
Люксембург
+6,2%
Венгрия
+11,5%
Мальта
+5,2%
Нидерланды
+9,3%
Австрия
+5,3%
Польша
+6,0%
Румыния
+6,6%
Словения
+13,4%
Словакия
+11,7%
Швеция
-0,4%
Великобритания
+4,4%
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