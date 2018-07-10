Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье 

По данным Евростата, в первом квартале 2018 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,7% в годовом исчислении. А по сравнению с предыдущими тремя месяцами они поднялись в пределах статистической погрешности — на 0,7%.
Лидерами по годовому росту цен признаны Латвия, Словения, Италия и Португалия. В то же время в Швеции и Италии стоимость жилья снизилась на 0,4%, а в Финляндии — на номинальные 0,1%.
В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Латвии (+7,5%), Венгрии и Словении (+4,4%), а также в Португалии (+3,7%). Самый существенный спад отмечен на Мальте (-4,7%), Кипре (-1,8%) и в Швеции (-0,8%).
Кстати, компания Knight Frank составила рейтинг стран мира по росту цен на жилье за 2017 год.
Изменение цен на жилье с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года
+6,2%
+7,1%
+5,3%
+7,7%
+3,4%
Италия
-0,4%
+3,7%
Португалия
+12,2%
Латвия
+13,7%
Финляндия
-0,1%
+2,5%
+5,8%
+6,6%
+12,3%
+8,5%
+7,8%
+6,2%
Венгрия
+11,5%
Мальта
+5,2%
+9,3%
+5,3%
+6,0%
+6,6%
Словения
+13,4%
+11,7%
Швеция
-0,4%
+4,4%