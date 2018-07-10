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На благотворительном аукционе в Казани продадут кокошник Тины Кузнецовой
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На благотворительном аукционе в Казани продадут кокошник Тины Кузнецовой 

Казанский репортер 56 минут назад
Во вторник, 10 июля в Казани стартовал второй «аукцион добра» в рамках благотворительного проекта фонда «День добрых дел» и площадки Onlinecontract. Участникам аукциона предложено выкупить кокошник певицы Тины Кузнецовой, в котором она выступала в финальной серии проекта «Голос» вместе с Пелагеей. Средства, вырученные в ходе аукциона, планируют направить в помощь подопечным фонда «День добрых дел». Дополнительные взносы для участия в аукционе не требуются. А заплатить за выкупленный лот можно только после завершения торгов. Начальная цена кокошника составит 1 тысячу рублей. Минимальный шаг или ставка — 200 рублей. А следить за ходом аукциона можно на сайте dobro.onlc.ru.
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