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В Новороссийске управление ЖКХ завысило цену госзакупки почти на пять миллионов рублей
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В Новороссийске управление ЖКХ завысило цену госзакупки почти на пять миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Управление ЖКХ Новороссийска завысило начальную цену контракта на вывоз мусора почти на пять миллионов рублей. На закупку обратила внимание прокуратура города, сообщает goszakaz.
По словам ведомства, администрация Новороссийска проводит закупку по вывозу мусора с нарушениями. Так, за ликвидацию незаконных свалок на территории муниципалитета управление ЖКХ предложило около 9 650 000 рублей. В результате выяснилось, что цена оказалась завышенной на 5 миллионов. Причиной этому стало то, что коммунальная служба для определения НМЦК запросила лишь 3 коммерческих предложения вместо 5.
Для экономии бюджетных средств была возможность запросить коммерческие предложения у исполнителя аналогичных услуг, которые осуществляли вывоз ТБО за январь-апрель нынешнего года. При этом, они применяли стоимость 180,36 рублей за 1 кубический метр вывозимого мусора. Данные расценки значительно снизили бы начальную максимальную цену контракта, сообщают в ведомстве.
При этом завышение НМЦК при утверждении документации об аукционе составило более 5 миллионов рублей.
На настоящий момент в адрес руководителя «УЖКХ города» возбуждено дело об административном правонарушении. При этом, сейчас на сайте появился новый аукцион на закупку работ по ликвидации свалок с начальной максимальной ценой в 2 956 200 рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что Геленджик ждут перемены в сфере ЖКХ и благоустройства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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