Сигареты стали лидером по доле в товарообороте повседневных товаров в 2017 году 

Сигареты лидировали по доле на рынке товаров повседневного спроса в 2017 году, они занимают 14,4% от товарооборота в 2017 году, говорится в сообщении компании JTI со ссылкой на данные розничного аудита Nielsen.
Кроме табачных изделий, в пятерку лидеров вошли пиво — с долей 8,7% от товарооборота, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе с долей в 2,2% от рынка повседневных товаров.
Эксперты Nielsen отметили, что рынок товаров повседневного спроса вырос на 3,2% в 2017 году.
В материалах отмечается, что в рамках розничного аудита исследование Nielsen охватило продажи более 200 категорий товаров повседневного спроса в стоимостном выражении в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 000 человек.