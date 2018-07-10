Сигареты стали лидером по доле в товарообороте повседневных товаров в 2017 году

Сигареты лидировали по доле на рынке товаров повседневного спроса в 2017 году, они занимают 14,4% от товарооборота в 2017 году, говорится в сообщении компании JTI со ссылкой на данные розничного аудита Nielsen.

Кроме табачных изделий, в пятерку лидеров вошли пиво — с долей 8,7% от товарооборота, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе с долей в 2,2% от рынка повседневных товаров.

Эксперты Nielsen отметили, что рынок товаров повседневного спроса вырос на 3,2% в 2017 году.