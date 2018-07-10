Ещё
Банк Казани ввел вклад «Доходный валютный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк Казани ввел вклад «Доходный валютный» 

Банки.ру 1 час назад
Банк Казани с 10 июля предлагает открыть вклад «Доходный валютный».
Минимальная сумма в долларах и евро не установлена. Срок размещения — год. Средства привлекаются под 1% в долларах и 0,2% в евро. Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Разрешены расходные операции до неснижаемого остатка, равного 10 долларам/евро.
Продуктовый виджет
Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора процент пересчитывается по ставке вклада до востребования. Предусмотрено увеличение ставки на 0,1 процентного пункта при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Хвостова.
Банки.ру: последние новости
Рубль укрепляется на открытии торгов Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку116
Россиянам готовят новый налог225
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки182
Россия установила космический рекорд163
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение