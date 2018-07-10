Банк Казани ввел вклад «Доходный валютный» 

Банк Казани с 10 июля предлагает открыть вклад «Доходный валютный».
Минимальная сумма в долларах и евро не установлена. Срок размещения — год. Средства привлекаются под 1% в долларах и 0,2% в евро. Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Разрешены расходные операции до неснижаемого остатка, равного 10 долларам/евро.
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Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора процент пересчитывается по ставке вклада до востребования. Предусмотрено увеличение ставки на 0,1 процентного пункта при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Хвостова.