Банк Казани ввел вклад «Доходный валютный»

Банк Казани с 10 июля предлагает открыть вклад «Доходный валютный».

Минимальная сумма в долларах и евро не установлена. Срок размещения — год. Средства привлекаются под 1% в долларах и 0,2% в евро. Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Разрешены расходные операции до неснижаемого остатка, равного 10 долларам/евро.

Продуктовый виджет

Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.