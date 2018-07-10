Китай урезает субсидии на недвижимость

Поднебесная отходит от программы реконструкции трущоб, согласно которой с 2016 года было выделено $1 трлн в качестве субсидий для покупателей жилья. Эти изменения, которые вызвали колебания на рынке жилой недвижимости, происходят на фоне более широких опасений, связанных с ростом «пузыря» на рынке, сообщает FT.

Эксперты утверждают, что программа реконструкции трущоб способствует быстрому росту цен на жилье и нуждается в пересмотре. В последние месяцы объем инвестиций в недвижимость и продажи жилья по-прежнему были значительными, несмотря на замедление экономического роста. Как отмечают аналитики, отмена субсидий приведет к снижению спроса на недвижимость, что приведет к снижению темпов строительства.

Стоимость материковой недвижимости уже упала после того как Китайский банк развития ужесточил требования к займам в рамках программы субсидирования.

Китайский банк развития — государственный банк с активами в размере $2,4 трлн, является основным источником финансирования инфраструктурных проектов, в том числе программы перестройки жилищных условий в Китае . Как сообщает источник, со временем программа банка переродилась в денежные выплаты для перемещенных лиц.

Напомним, что политика восстановления трущоб была объявлена в провинции Ляонин на северо-востоке Китая еще в 2005 году и впоследствии была развернута по всей стране. Новый импульс программа получила в 2014 году, когда Народный банк Китая создал новый инструмент денежно-кредитной политики для крупнейших банков — дополнительное залоговое кредитование (pledged supplementary lending). По сути это один из способов вливания ликвидности на рынок, при этом средства выделяются под кредитование сектора недвижимости, а именно перепланировки трущоб.

Переломный момент случился в 2015 году В условиях резкого спада на рынке жилья, правительство разрешило местным органам власти предоставлять субсидии жителям бедных районов, вместо переселения их в недавно построенные квартиры на месте трущоб.

На баланс спроса и предложения физическое переселение не повлияло, пишет источник, но «денежное переселение сказалось на росте чистого спроса, и влияние на рынок было большим». При этом это положительно сказалось на небольших городах, где на рынке жилья был избыток предложений.

Между тем, эксперты Citic Securities, ожидают, что доля «денежного» переселения существенно снизится в этом году.

«Политика заключалась в том, чтобы деньги напрямую направлялись из центрального банка в Китайский банк развития. Это вызвало большой спрос на недвижимость, а также увеличило базовую денежную массу, — сказал Сюй Гао, главный экономист Everbright Securities. — Двигаясь дальше, необходима корректировка такой политики».

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