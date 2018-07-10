Библиотека №163 приняла участие в акции «Ромашковое поле»

Окружная акция «Ромашковое поле» прошла в библиотеке №163 района Даниловсикй в воскресенье, 8 июля.

Сотрудники библиотек подчеркнули, что цель такой акции — пробудить в участниках светлые, теплые воспоминания, чтобы они могли поделиться ими со всей Москвой . Социальные сети уже заполнили публикации участников программы. Цитаты знаменитых поэтов и писателей о любви, семье и дружбе, увековеченные на лепестках ромашек, украсили дома читателей библиотеки.

Прямолинейность Достоевского, таинственность Ремарка, романтизм Пушкина — все эти качества превратились в замечательные истории любви, которые расцвели на праздничных цветах. Так, например, на одном из лепестков появилась цитата из повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася»: «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение». На цветах оказались и многие другие афоризмы классиков.

Ромашки с высказываниями разлетелись по всему району и столице, наполняя сердца участников акции теплыми воспоминаниями.