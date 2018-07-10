Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,87%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Realty, S&P BSE Metals и S&P BSE Oil&Gas.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 поднялся на 0,87%, достигнув 3-месячного максимума, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции GAIL Ltd (NS:GAIL), которые подорожали на 16,55 п. (4,76%), закрывшись на отметке в 363,95. Котировки Hindalco Industries (NS:HALC) выросли на 7,00 п. (3,15%), завершив торги на уровне 229,05. Бумаги Reliance Industries (NS:RELI) выросли в цене на 28,60 п. (2,87%), закрывшись на отметке 1.025,70.

Лидерами падения стали акции Hindustan Petroleum (NS:HPCL), цена которых упала на 5,25 п. (1,92%), завершив сессию на отметке 268,30. Акции Indian Oil Corporation Ltd (NS:IOC) поднялись на 2,05 п. (1,30%), закрывшись на уровне 155,25, а IndusInd Bank (NS:INBK) снизились в цене на 23,20 п. (1,18%) и завершили торги на отметке 1.935,10.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Reliance Industries (BO:RELI), которые подорожали на 3,02% до отметки 1.025,75, Yes Bank Ltd (BO:YESB), которые набрали 2,58%, закрывшись на уровне 371,25, а также акции Coal India Ltd (BO:COAL), которые повысились на 2,56%, завершив сессию на отметке 278,00.

Лидерами падения стали акции IndusInd Bank (BO:INBK), которые снизились в цене на 1,00%, закрывшись на отметке 1.935,00. Акции компании Kotak Mahindra Bank (BO:KTKM) потеряли 0,96% и завершили сессию на уровне 1.372,45. Котировки Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN) снизились в цене на 0,96% до отметки 564,00.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (1131) превысило количество закрывшихся в минусе (469), а котировки 54 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1620 компаний подорожали, 937 снизились, a 132 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 0,04% до отметки 12.3950.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,51%, или 6,40, достигнув отметки $1.253,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,57%, или 0,42, до $74,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,22%, или 0,95, до отметки $79,02 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,19% до 68,785, а котировки EUR/INR упали на 0,10%, достигнув отметки 80,6015.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 94,08.