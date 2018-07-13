Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P BSE Realty, S&P BSE Public Sector Undertakings и S&P BSE Capital Goods.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подешевел на 0,04%, индекс BSE Sensex 30 подешевел на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Titan Company Ltd (NS:TITN), которые подорожали на 30,05 п. (3,72%), закрывшись на отметке в 838,70. Котировки Bharat Petroleum (NS:BPCL) выросли на 9,70 п. (2,57%), завершив торги на уровне 386,65. Бумаги Bajaj Finance Ltd (NS:BJFN) выросли в цене на 59,00 п. (2,44%), закрывшись на отметке 2.468,60.

Лидерами падения стали акции Zee Entertainment Enterprises (NS:ZEE), цена которых упала на 24,25 п. (4,54%), завершив сессию на отметке 508,70. Акции Bharti Infratel Ltd (NS:BHRI) поднялись на 11,80 п. (3,76%), закрывшись на уровне 302,70, а United Phosphorus (NS:UPLL) снизились в цене на 13,65 п. (2,35%) и завершили торги на отметке 562,55.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Reliance Industries (BO:RELI), которые подорожали на 1,34% до отметки 1.096,75, Infosys (BO:INFY), которые набрали 1,12%, закрывшись на уровне 1.309,10, а также акции Bajaj Auto Ltd (BO:BAJA), которые повысились на 1,02%, завершив сессию на отметке 3.133,45.

Лидерами падения стали акции Oil&Natural Gas Corporation (BO:ONGC), которые снизились в цене на 2,80%, закрывшись на отметке 154,60. Акции компании Axis Bank (BO:AXBK) потеряли 2,48% и завершили сессию на уровне 523,90. Котировки ITC (BO:ITC) снизились в цене на 2,29% до отметки 270,40.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (1221) превысило количество закрывшихся в плюсе (393), а котировки 46 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1782 компаний подешевели, 768 выросли, a 125 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Bajaj Finance Ltd (NS:BJFN) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,44%, 59,00 п., и завершили торги на отметке 2.468,60. Котировки акций United Phosphorus (NS:UPLL) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,35%, 13,65 п., и завершили торги на отметке 562,55. Котировки акций Reliance Industries (BO:RELI) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,34%, 14,55 п., и завершили торги на отметке 1.096,75.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 1,62% до отметки 12.3025.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,46%, или 5,70, достигнув отметки $1.240,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,36%, или 0,25, до $70,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,69%, или 0,51, до отметки $73,94 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,25% до 68,445, а котировки EUR/INR упали на 0,46%, достигнув отметки 79,5970.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,38% до 94,93.