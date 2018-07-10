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Уровень зарплат в России в первом полугодии почти не изменился
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Уровень зарплат в России в первом полугодии почти не изменился 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Зарплаты в первом полугодии 2018 года в России выросли незначительно, а в Москве и Петербурге люди и вовсе больше зарабатывать не стали, свидетельствуют результаты исследований Head Hunter.
"Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что в первом полугодии 2018 года зарплаты практически не изменились или выросли всего на несколько процентных пунктов в зависимости от сферы. Причина, вероятно, кроется в сезонности. При этом есть отрасли, которые продемонстрировали отрицательную динамику роста зарплат", — говорится в тексте исследования, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа: больше всего зарплаты выросли на Северном Кавказе (13%), меньше всего — в Петербурге и Ленинградской области (-2%). «Достаточно нетипичная ситуация для рынка, когда в Москве и Санкт-Петербурге не растет зарплата, а в регионах зафиксирован рост», — добавили в Head Hunter.
На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что реальные зарплаты выросли в России почти на 10% за три-четыре месяца 2018 года. До этого Банк России сообщал, что за первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ составил 9,5%. Банк предположил, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях.
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