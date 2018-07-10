Опрос Foley & Lardner LLP показал, что эфириум более привлекателен для инвестиций, чем биткоин

В ходе опроса Foley & Lardner LLP было выявлено, что эфириум лидирует по уровню инвестиционной привлекательности, а биткоин лучше всего подходит для совершения платежей.

Международная юридическая компания Foley & Lardner LLP провела опрос среди руководителей и специалистов. Большая часть респондентов являются инвесторами, управляющими, адвокатами и трейдерами.

В ходе бесед, 38% опрошенных сказали, что эфириум имеет лучшие инвестиционные возможностями среди всех виртуальных валют, а биткоин получил 35% голосов, показатели остальных монет намного ниже. Такое мнение, скорее всего, обусловлено тем, что 43% опрошенных считают, что ВТС лучше подходит для оплаты товаров и услуг, за ЕТН — 17%, XRP — 10%, а анонимным Monero и Zcash отдали всего 2% голосов.

Эфириум привлекает инвесторов тем, что его майнинг потребляет меньше электроэнергии, платформа предлагает смарт-контракты, собственный язык программирования и возможность создавать на его базе автономные децентрализованные приложения. 54% опрошенных считают, что со временем биткоин утратит свою лидирующую позицию на рынке и, по мнению 19% респондентов это произойдет в ближайшие 2 года. 35% считают в принципе возможным, и всего 11% не согласны.

58% всех опрошенных, несмотря на потенциальные риски готовы вкладывать в криптовалюту, а среди инвесторов и трейдеров этот показатель достигает 89%. Относительно создания центральными банками собственных виртуальных валют, то 58% людей не хотели бы этого, за — 25%, а остальные затруднились ответить. 72% респондентов надеются на запуск криптовалютных ETF, но некоторые опасаются спада курса после достижения значительной популярности в финансовой индустрии.

71% считают основным риском возможность взлома кражи средств, а 84% ждут регулирования сферы на государственном уровне. Кроме этого 86% ожидают, что криптосообщество также установит нормы для саморегулирования.

Напомним, что названы четыре самые привлекательные для инвестирования криптовалюты в 2018 году.