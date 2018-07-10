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В течение двух лет адаптации застройщиков к новым правилам работы на рынке цены на жилье расти не будут
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В течение двух лет адаптации застройщиков к новым правилам работы на рынке цены на жилье расти не будут 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Так считают эксперты «Метриум Групп», проанализировавшие поправки в 214-ФЗ, ужесточающие работы девелоперов в переходный период. Фото: www.magspace.ru Застройщиков ждут полтора-два года плавной адаптации к новым правилам работы на рынке, и в течение этого срока роста цен на жилье не предвидится. Но спустя два года, «когда большая часть проектов и их девелоперов попадут в зону действия нового законодательства, рост цен на жилье уже будет неизбежен». Такой прогноз высказали эксперты «Метриум Групп». По мнению аналитиков, с рынка жилищного строительства постепенно уйдет часть некрупных застройщиков, которые не выдержат ужесточающих условий обновленного 214-ФЗ. Фото: www.kr-gazeta.ru Всего этих условий, по большому счету, пять, делает вывод агентство: В недавнем интервью управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая (на фото) уточнила свой осторожный прогноз относительно того, как изменения в 214-ФЗ повлияют на жилищное строительство в ближайшие годы. «Введение безальтернативного проектного финансирования и заморозка средств покупателей на эскроу-счетах приведет к тому, что отрасль попадает в зависимость от банковской сферы и кредитно-денежной политики», — заявила она. Чтобы не вовлечь отрасль в чрезмерно жесткую зависимость от банковского сектора (сегодня, по расчетам Марии Литинецкой, требуется не менее 2 трлн руб. для замещения средств дольщиков, а риски жилищного строительства из-за низкого спроса остаются высокими) банковское и долевое финансирование должны сосуществовать параллельно друг другу еще минимум 3—5 лет, считает эксперт. Фото: www.vestikavkaza.ru С тем, что речь идет о триллионах рублей, согласны и сами застройщики. «Смотрите, у нас сейчас квартир в новостройках продано на 4,7 трлн руб., — аргументирует владелец „Корпорации „Баркли“, президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец. — Закончить эти проекты — нужно еще примерно 1,3 трлн руб. Банковских кредитов выдано сегодня примерно на 600—700 млрд руб., собственного капитала застройщиков — тоже на 700 млрд руб. Итого вся стройка оценивается в 6 трлн, из них 1,4 трлн — это деньги застройщиков и банков. Если мы отрезаны от денег дольщиков, то нужно, чтобы банковское финансирование увеличилось в 10 раз за 2—3 года“, — резюмирует топ-менеджер. Фото: www.applicature.com
Единый реестр застройщиков: последние новости
Президент подписал закон с поправками в 214-ФЗ, которые вступили в силу 1 июля Минстрой: Объекты Urban Group не достроить без бюджетных средств Застройщики начали менять наименования в соответствии с требованиями нового закона
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