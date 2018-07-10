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За поездку до дома жителям Южного теперь придется платить больше
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За поездку до дома жителям Южного теперь придется платить больше 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
С сегодняшнего дня, 10 июля, стоимость проезда на 53 автобусном маршруте «Карачи — 24-й микрорайон» увеличилась на два рубля. Еще вчера жители Южного, чтобы попасть на другой берег Урала, платили 20 рублей.
В «Пассажирских перевозках» такое подорожание объясняют увеличением цен на топливо — бензин и пропан.
Напомним, что большой скачок цен на газомоторное топливо в регионе зафиксировали в конце июня. Еще тогда перевозчики начали активно обсуждать возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
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