За поездку до дома жителям Южного теперь придется платить больше

С сегодняшнего дня, 10 июля, стоимость проезда на 53 автобусном маршруте « Карачи — 24-й микрорайон» увеличилась на два рубля. Еще вчера жители Южного, чтобы попасть на другой берег Урала, платили 20 рублей.

В «Пассажирских перевозках» такое подорожание объясняют увеличением цен на топливо — бензин и пропан.

Напомним, что большой скачок цен на газомоторное топливо в регионе зафиксировали в конце июня. Еще тогда перевозчики начали активно обсуждать возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте.