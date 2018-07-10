Индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в июле

Investing.com — Согласно данным опубликованного во вторник отчета, настроения германских инвесторов ухудшились в июле.

В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился до –24,7 в этом месяце по сравнению со значением июня –16,1. Аналитики прогнозировали снижение этого индекса до –18,0.

Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии снизился до 74,2 в июле против значения 80,6 в июне. Согласно консенсус-прогнозу, это индекс должен был опуститься до 78,2.

Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне в июле опустился до –18,7 против значения –12,6 в прошлом месяце. Согласно консенсус-прогнозу, этот показатель должен был до понизиться до –13,2.