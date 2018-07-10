Сколько куряне будут платить за мусор

С 1 июля изменился порядок начисления платы за обращение с твёрдыми бытовыми отходами

Сбором и вывозом мусора в регионе продолжат заниматься две компании: ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке города Курска ». Новый тариф для первого регионального оператора составит 464,77 рублей за кубический метр без НДС (с НДС — 548,43 руб. /куб.м), для второго — 85,63 руб.куб.м.

Сейчас плата за вывоз мусора начисляется исходя из площади квартиры. К примеру, в Курске она составляет 1 рубль 46 копеек за квадратный метр. Теперь начисления будут проводиться по количеству зарегистрированных граждан исходя из нормативов потребления твёрдых коммунальных отходов.

Согласно документу, для одного жителя многоэтажки в Курчатове и Железногорске норматив составляет 2,15 кубометра в год. Юго-западную зону, куда входят эти города, обслуживает компания «Экопол». Таким образом, ежемесячный платёж составит 98 рублей 26 копеек. В частном секторе услуга будет дороже, т.к. норматив там — 2,88 кубометра в год. В месяц жителю частного сектора придётся заплатить 131 рубль 62 копейки с человека, при бесконтейнерном сборе мусора — 120 рублей 20 копеек.

Тариф для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» пока не утверждён в областном комитете по тарифам и ценам. Документы с заявленной стоимостью находятся на рассмотрении. Согласно данным на официальном сайте компании, стоимость вывоза одного кубометра вырастет с 83,31 до 85,63 рублей. Напомним, норматив накопления мусора в Курске для многоквартирных домов составляет 2,15 кубометра в год, для частного сектора — 2,81, при бесконтейнерном сборе отходов — 2,56. Чтобы рассчитать сумму в квитанции за месяц, нужно умножить объём мусора по нормативу на стоимость и разделить на 12.

До того, как тариф утвердят, жители Курска будут платить за вывоз мусора по-старому.