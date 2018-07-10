Россия поднялась в рейтинге паспортов по свободе передвижения 

Согласно «Индексу паспортов», который составляется совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), за третий квартал 2018 года россияне могут посещать без визы 118 стран мира. За последние три месяца новых соглашений России с другими странами о безвизовом въезде не появилось. Но во время Чемпионата мира по футболу действовал упрощенный режим въезда болельщиков.
Лидируют в рейтинге Сингапур и Япония. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 стран мира. На втором месте Германия, граждане которой могут без визы въезжать в 188 стран.
В целом, первые двадцать стран в рейтинге остались практически на тех же позициях. Испания и Франция — на 3-м месте, США и Великобритания — на 4-м. Причем результаты большинства стран-членов Европейского союза не менялись с 2017 года.
Индекс паспортов представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс основан на показателях безвизового режима 199 государств мира и издается с 2006 года.