Россия поднялась в рейтинге паспортов по свободе передвижения

Согласно «Индексу паспортов», который составляется совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), за третий квартал 2018 года россияне могут посещать без визы 118 стран мира. За последние три месяца новых соглашений России с другими странами о безвизовом въезде не появилось. Но во время Чемпионата мира по футболу действовал упрощенный режим въезда болельщиков.

Лидируют в рейтинге Сингапур Япония . Граждане этих стран могут без виз посещать 189 стран мира. На втором месте Германия , граждане которой могут без визы въезжать в 188 стран.

Индекс паспортов представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс основан на показателях безвизового режима 199 государств мира и издается с 2006 года.