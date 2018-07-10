Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Индекс Мосбиржи, рассчитываемый по рублевым ценам российских акций, обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

К 12.26 мск этот индикатор поднимался на 0,02%, до 2373,75 пункта, ранее во вторник он поднимался до 2377,01 пункта, тем самым обновив исторический максимум, установленный в феврале на уровне 2376,96 пункта.

В то же время, индекс РТС, рассчитываемый по долларовым ценам акций, только приближается к круглому уровню 1200 пунктов (максимумы мая). Исторический максимум он установил в апреле 2008 года на уровне 2498,1 пункта.