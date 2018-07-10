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Почти 50% пакета акций пассажирского перевозчика хотят продать в Москве за 81,4 млн руб
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Почти 50% пакета акций пассажирского перевозчика хотят продать в Москве за 81,4 млн руб 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Блокирующий пакет акций пассажирского перевозчика «Транстурсервис» выставили на аукцион в Москве, стартовая цена лота — 81,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«49,4 процентный пакт акций ОАО «Транстурсервис» выставлен на аукцион через Единую торговую площадку Москвы. Организатором аукциона выступает департамент города Москвы по конкурентной политике», — говорится в сообщении.
На балансе ОАО «Транстурсервис» находятся около 100 единиц подвижного состава, крытая стоянка с ремонтной зоной площадью почти 11 тысяч квадратных метров, трехэтажное административное здание площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Имеется автоматическая мойка. Все объекты расположены вблизи МКАД по Елецкой улице.
Строения занимают арендуемый земельный участок площадью 2,5 гектаров.
Основным видом деятельности предприятия являются городские и междугородние перевозки пассажиров автобусным транспортом. Также предоставляются услуги по организации автобусных экскурсий, кооперативных поездок, ремонту автобусов и большегрузных автомобилей.
Стартовая цена лота — 81,4 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 16 июля. Аукционы пройдут 22 июля. Выставленный на аукцион пакет акций принадлежит акционерному обществу «Москва-Курс».
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