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Миноритарный пакет акций имущественного комплекса «Деметра» на юго-востоке Москвы выставлен на аукцион
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Миноритарный пакет акций имущественного комплекса «Деметра» на юго-востоке Москвы выставлен на аукцион 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.
«Крупным инвесторам предложено побороться за право покупки 31,3% акций ЗАО «Деметра» через аукцион, объявленный департаментом города Москвы по конкурентной политике. Миноритарный пакет акций находится в собственности акционерного общества «Развитие активов»», — говорится в сообщении.
По данным департамента, основной вид деятельности общества — операции с недвижимым имуществом. Также к основным видам деятельности относятся коммерция, оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий, комиссионная торговля, торговое посредничество, маркетинговые услуги.
«Обществу принадлежит земельный участок площадью около 10 га, на котором расположены офисно-складские помещения общей площадью более 54 тыс. кв м, где осуществляется оптовая и мелкооптовая торговля плодоовощной продукцией и другими продовольственными товарами. На территории есть автостоянка грузового и легкового автотранспорта, телефонная станция, которая позволяет подключить арендаторам городские телефонные номера, площадки для торговли с автотранспорта и автомобильные весы», — отметили в пресс-службе.
Имущественный комплекс расположен по адресу: Иловайская ул., дом 3, стр. 1-9, 11-19, 25-27. «Комплекс находится в пяти минутах от станции метро „Марьино“, в 4 км от МКАД и в 8 км от Третьего транспортного кольца», — добавили в ведомстве.
Начальная стоимость актива составляет 250 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа, торги пройдут 15 августа 2018 г.
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