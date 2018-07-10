Во Всеволожском районе собрали 2 грузовика покрышек для детских площадок и стадионов

Ленинградской области набирает квест по сбору старых шин «Охота на колёса». Акция инициирована активистами экологических движений и поддержана областным комитетом Госэконадзора. Впервые квест прошел во Всеволожском районе.

Вдоль районных дорог добровольцы собрали 2 камаза покрышек. Всего по их подсчётам за время акции им предстоит собрать 40 тонн шин.

Шины отвезли на пункт переработки в посёлке Проба. Из них сделают крошку, которая затем идёт на производство покрытий для детских площадок и стадионов.