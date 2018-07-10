Фальшивый принц попался на любви к свинине

Житель американского штата Мичиган Энтони Жиньяк почти 20 лет притворялся саудовским принцем, но был разоблачен из-за блюда со свининой. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 47-летний Жиньяк родился в Колумбии и был усыновлен в детстве парой из Мичигана. В 2008 году его осудили по делу о мошенничестве, обвинив в обмане отеля и нескольких компаний на десять тысяч долларов.

Как отмечает Daily Mail , несмотря на проблемы с законом, фальшивый принц продолжал «богато» жить в квартире в Майами и ездить на нескольких роскошных автомобилях.

В марте 2017 года представитель Жиньяка связался с девелопером по поводу вложения 440 миллионов долларов в отель. Жиньяк пригласил девелопера в гости, показал ему свои богатства и фальшивое письмо Банка Дубая с финансовыми гарантиями.

Однако девелопер заподозрил Жиньяка в мошенничестве, заметив, что человек, называющий себя мусульманином, ест блюда со свининой.

Служба безопасности девелопера проверила биографию «принца» и выяснила, что он мошенник. Бизнесмен передал информацию о Жиньяке федеральным властям, и они начали собственное расследование. Правоохранители выяснили, что американец, помимо прочего, пользовался поддельными дипломатическими номерами.