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Фальшивый принц попался на любви к свинине
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Фальшивый принц попался на любви к свинине 

Рамблер 3 часа назад
Житель американского штата Мичиган Энтони Жиньяк почти 20 лет притворялся саудовским принцем, но был разоблачен из-за блюда со свининой. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, 47-летний Жиньяк родился в Колумбии и был усыновлен в детстве парой из Мичигана. В 2008 году его осудили по делу о мошенничестве, обвинив в обмане отеля и нескольких компаний на десять тысяч долларов.
Как отмечает Daily Mail, несмотря на проблемы с законом, фальшивый принц продолжал «богато» жить в квартире в Майами и ездить на нескольких роскошных автомобилях.
В марте 2017 года представитель Жиньяка связался с девелопером по поводу вложения 440 миллионов долларов в отель. Жиньяк пригласил девелопера в гости, показал ему свои богатства и фальшивое письмо Банка Дубая с финансовыми гарантиями.
Однако девелопер заподозрил Жиньяка в мошенничестве, заметив, что человек, называющий себя мусульманином, ест блюда со свининой.
Служба безопасности девелопера проверила биографию «принца» и выяснила, что он мошенник. Бизнесмен передал информацию о Жиньяке федеральным властям, и они начали собственное расследование. Правоохранители выяснили, что американец, помимо прочего, пользовался поддельными дипломатическими номерами.
В ноябре Жиньяка арестовали при попытке вылететь из Лондона в Нью-Йорк под чужим именем. В его квартире провели обыск и нашли визитные карточки с многочисленными псевдонимами, фальшивые дипломатические удостоверения, неавторизованные кредитки, тысячи долларов наличными и финансовые документы на имя члена королевской семьи Саудовской Аравии.
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