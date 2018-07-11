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Сахалинец вывез из Южной Кореи старинные монеты на 1,8 миллиона рублей
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Сахалинец вывез из Южной Кореи старинные монеты на 1,8 миллиона рублей 

РИА Новости 11 июля 2018
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл — РИА Новости. Житель Сахалина незаконно вывез из Южной Кореи старинные монеты на 1,8 миллиона рублей, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь региональной таможни Екатерина Подлужная.
"Раритетные монеты на 1,8 миллиона рублей были обнаружены при таможенном оформлении пассажиров в аэропорту Южно-Сахалинска. Вообще нумизматическая коллекция состояла из 390 единиц. Наиболее ценными являются монеты России XVIII-XX веков, представляющие культурную ценность", — сказала собеседница агентства.
По ее информации, самой старой является монета, выпущенная в Российской империи в 1727 году номиналом один рубль. Ее рыночная стоимость превышает 37 тысяч рублей. А самой дорогостоящей монетой эксперты признали рубль 1839 года. На рынке за нее могут дать более 133 тысяч рублей.
"Мужчина объяснил отсутствие декларации на ввозимую из Сеула раритетную коллекцию. По его словам, он думал, что декларировать товар необходимо только при вывозе за границу", — добавила Подлужная.
В отношении коллекционера возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Монеты помещены в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.
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