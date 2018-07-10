«БКС Брокер» запустил искусственный интеллект

БКС Брокер » объявляет о запуске системы управления капиталом «Искусственный интеллект». Компания предлагает клиентам полностью автоматизированную экспертизу по ценным бумагам, деривативам и валюте, созданную на базе искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении «БКС Брокера».

«На текущий момент система анализирует 36 акций российских и американских компаний плюс валютную пару — USDRUB_TOM. Бумаги разделены на восемь модельных портфелей, один из которых мультивалютный. Искусственный интеллект и система RAIS (Risk Assessment Innovative System) самостоятельно создают портфели, рассчитывают оптимальную долю каждой бумаги в них и производят разбалансировку», — уточняют в компании.

В 2016 году «БКС Брокер» совместно с группой ученых из новосибирского Академгородка приступила к разработке искусственного интеллекта для анализа фондового рынка. В течение полутора лет эксперты «БКС Экспресс» обучали искусственный интеллект работе на финансовом рынке. В процессе обучения был создан уникальный метод анализа данных, который дает возможность в режиме реального времени делать экспертизу по любой бумаге на фондовом рынке, отмечают в компании.

Продуктовый виджет

«Для создания портфелей были использованы коробочные решение, которые позволяют сделать их максимально диверсифицированными и устойчивыми к любым просадкам на рынке. Долевой набор, который практикует искусственный интеллект, дает дополнительную стабильность портфелям», — подчеркивают в компании

«БКС брокер» постоянно усиливает экспертизу ИИ, добавляя в нее новые методы анализа, проводя самообучение, отмечается в релизе.

После завершения второго этапа — создания объединенного алгоритма, ИИ будет давать рекомендации по любому ликвидному инструменту, который торгуется на российских или иностранных биржах. Ориентировочное окончание второго этапа — первое полугодие 2019 года.