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Власти Москвы выставили на аукцион блокирующий пакет акций «Транстурсервиса»
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Власти Москвы выставили на аукцион блокирующий пакет акций «Транстурсервиса» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Блокирующий пакет 49,4% акций пассажирского перевозчика «Транстурсервис» выставлен на аукцион через единую торговую площадку Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике города.
"Блокирующий 49,4-процентный пакет акций пассажирского перевозчика «Транстурсервис» выставлен на аукцион. Организатором аукциона выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Стартовая цена лота — 81,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении департамента.
На балансе компании находятся около 100 единиц подвижного состава, крытая стоянка с ремонтной зоной общей площадью почти 11 тысяч кв. метров, трехэтажное административное здание площадью 1,7 тысяч кв. метров. Также имеется автоматическая мойка. Все объекты расположены вблизи МКАД по Елецкой улице. Строения занимают арендуемый земельный участок площадью 2,5 га.
"Основным видом деятельности предприятия являются городские и междугородние перевозки пассажиров автобусным транспортом. Также предоставляются услуги по организации автобусных экскурсий, кооперативных поездок, ремонту автобусов и большегрузных автомобилей", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Заявки для участия в торгах принимаются до 16 июля, аукционы пройдут 22 июля.
Выставленный на аукцион пакет акций принадлежит акционерному обществу «Москва-Курс».
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