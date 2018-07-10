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Настроения инвесторов Германии упали в июле
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Настроения инвесторов Германии упали в июле 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Настроение среди немецких инвесторов упало в июле до самого низкого уровня с августа 2012 года, показали данные опроса, что было вызвано озабоченностью по поводу обострения торговых напряжений с Соединенными Штатами. Исследовательский институт ZEW заявил, что его ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов упали до -24,7 с -16,1 в июне. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали слабое падение до -18. Отдельный показатель, измеряющий оценку инвесторами текущих условий экономики, упал до 72,4 пункта с 80,6 пункта в прошлом месяце. Консенсус-прогноз Reuters предполагал падение до 78,2 пункта. "Текущий период исследования был отмечен большой политической неопределенностью", — сказал в своем заявлении президент ZEW Ахим Вамбах. "В частности, опасения по поводу эскалации международной торговой войны с Соединенными Штатами ослабили экономические перспективы", — добавил он.
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