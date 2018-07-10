За первую половину 2018 Израиль посетили рекордные 2,1 миллиона туристов

Рекордное количество туристов посетило Израиль в первой половине 2018 года, о чем свидетельствуют статистические данные, опубликованные в понедельник Министерством туризма.

В период с января по июнь было зарегистрировано около 2,1 миллиона въездов иностранных туристов. Такие показатели превышают все предыдущие полугодовые периоды, а также впервые был преодолен порог в 2 миллиона, как говорится в заявлении Министерства.

Министр туризма Яров Левин отметил это достижение, заявив, что «маркетинговые усилия и деятельность, которой занимается Министерство, ведут Израиль к новым рекордам.»

Текущий показатель турпотока свидетельствует об увеличение на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Израиль прибыло 1,74 миллиона туристов и на 26% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

По данным Министерства туризма, в первой половине 2018 года туризм принес израильской экономике 12 миллиардов шекелей (3,3 миллиарда долларов).

Согласно данным, собранным Центральным бюро статистики, около 1,8 миллиона туристов въехали в Израиль по воздуху — в том числе 63 тысячи через аэропорт Овда близ Эйлата — на 73% больше, чем в прошлом году. Остальные 310 тысяч туристов прибыли в страну сухопутным транспортом. Туризм в прошлом месяце принес Израилю 1,66 миллиарда шекелей.