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Хакеры украли криптовалюты на $23,5 млн
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Хакеры украли криптовалюты на $23,5 млн с платформы Bancor 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Хакеры похитили 23,5 миллиона долларов в различных криптовалютах с швейцарской криптоплатформы Bancor, говорится в сообщении компании в Twitter.
По данным Bancor, с одного из "горячих кошельков" компании были похищены 24,984 тысячи токенов Ethereum (на сумму примерно 12,5 миллионов долларов), около 3,2 миллиона токенов BNT (на сумму примерно 10 миллионов долларов) и более 229 миллионов токенов NPXS (около 1 миллиона долларов).
Кошельки пользователей платформы в результате хакерской атаки не пострадали, подчеркнули в Bancor.
"Как только кража была обнаружена, мы смогли заморозить похищенные токены BNT, минимизировав таким образом ущерб экосистеме Bancor от кражи", — также говорится в сообщении.
При этом у компании нет возможности "заморозить" украденные токены Ethereum и других криптовалют. Однако сообщается, что разработчики продолжают отслеживать движение токенов совместно с рядом криптобирж.
Швейцарская криптоплатформа Bancor создана в 2017 году. Она работает по принципу блокчейн-платформы Ethereum, позволяя пользователям создавать свои токены и обменивать их в рамках платформы на другие непосредственно из кошельков, то есть, в обход криптобирж.
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