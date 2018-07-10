Постельное бельё из перкали за полцены

Собирай фишки и покупай в «Европе» текстильные изделия высшего качества со скидками до 50%

В ТС «Европа» с 1 июля проходит акция на новую коллекцию постельного белья известного мирового бренда Sova&Javoronok, отличающегося максимальным использованием натуральных тканей, уникальным дизайном, актуальностью моделей и постоянным контролем качества производства.

По акции во всех магазинах «Европа» можно купить за полцены постельное бельё коллекции «Путешествие на крыльях сна», выполненной из уникальной по своим свойствам ткани — перкали. Состоит она на 100% из натурального хлопка и отличается высокой износостойкостью, при этом остаётся мягкой и приятной для тела. Перкаль Sova&Javoronok гипоаллергенна, отлично впитывает влагу, прекрасно стирается и гладится.

Условия акции

При покупке любых товаров в сети «Европа» в период с 1 июля по 30 сентября 2018 года за каждые полные 500 рублей в чеке вы получаете 1 фишку акции. Собирайте фишки и вклеивайте их в буклет, который выдают на кассах гипер— и супермаркетов. Собрав необходимое количество фишек, вы сможете приобрести текстильные изделия торговой марки Sova&Javoronok со скидкой до 50% от обычной стоимости.

Для покупки акционного товара со скидкой предъявите кассиру заполненный необходимым количеством фишек буклет. Полученная вами скидка денежной компенсацией не заменяется. Товар может отличаться по внешнему виду от изображённого в буклете.

В период проведения акции возможно временное отсутствие в торговом зале полного ассортимента товаров, участвующих в акции.

Количество товара ограничено. В случае отсутствия акционного товара в продаже претензии не принимаются. Организатор акции оставляет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара или продлить период продаж, предварительно уведомив об этом участников путём размещения информации в торговых залах. Товар сертифицирован.

Информацию о товарах, участвующих в акции, вы можете узнать у организатора акции ООО «Хэппи Хоум Трэйд» по телефону 8-495-726-52-56 в будние дни с 9.00 до 18.00 (время московское) или по e-mail: info@happyhomes.ru.

На правах рекламы