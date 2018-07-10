Стоит ли ждать обвала нефтяных цен, предсказанного Минфином РФ?

Минфин России спрогнозировал обвал нефтяных цен на мировом рынке, при условии, что стоимость нефти останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель. Прогноз Минфина содержится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

В 2018 году цены на нефть достигли новых максимумов с 2014 года. Основными факторами стали экономический кризис, обвал добычи в Венесуэле , а также намерение США "обнулить добычу Ирана " после выхода из ядерной сделки. Несмотря на это, устойчивые цены рынка нефти находятся ниже текущих значений, в районе порядка 50 долларов за баррель, считают в Минфине. Там расценивают произошедший рост "как временный".

Анголе, Минфин отметил, что в мире существуют такие источники нефти, которые способны удовлетворить остающийся спрос, в том числе сланцевая добыча в США, шельфовые проекты в Бразилии Нигерии , а также добыча из битумных песков Канады

"Таким образом, цены в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка", — отмечается в прогнозе.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают прогноз Минфина необоснованным — ведомство прогнозирует цену на нефть исходя из собственных интересов.

О прогнозе Минфина

Это не совсем функция Минфина давать такие прогнозы, считает эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев . По его словам, настоящие прогнозы — это непростой продукт. Существуют достаточно сложные модели рынка, которые построены на корреляционных зависимостях и учитывают десятки взаимозависимых факторов.

"Когда мы последний раз делали такую работу для правительства РФ, мы учитывали 65 факторов. Ни один эксперт, в том числе и я, используя свою интуицию, экспертные мнения и все что угодно, никогда правильно ничего не предскажет. Это касается Минфина, в той же мере, как и меня и всех остальных", — говорит Танкаев.

Цены на энергоресурсы цикличны, отмечает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. По его мнению, падение нефтяных цен на мировом рынке возможно, но в ближайшей перспективе предпосылок для снижения цен нет. Нынешние цены устраивают и покупателей, и продавцов, на рынке наблюдается баланс спроса и предложения, сказал эксперт.

Кукушкин считает, что обвал цен может произойти в случае глобального кризиса, но тогда и падение будет значительно ниже обозначенных Минфином уровней.

СЛАНЦЕВЫЙ ФАКТОР

Анализируя факторы, на которые ссылается Минфин в своем прогнозе, Танкаев говорит, что этих факторов недостаточно, на нефтяном рынке происходят довольно неожиданные вещи, из-за чего цены держатся на высоком уровне.

Добыча сланцевой нефти оказалась достаточно инерционной. Аналитики говорили, что восстановление добычи сланцевой нефти после падения это вопрос 1-1,5 месяцев, напоминает Танкаев.

"Однако, все оказалось намного хуже. Были разрушены коллективы буровых и добывающих бригад. Благодаря подъему экономики США люди ушли и вернуть их сейчас не удается. Вместо 50 тысяч человек, которые нужны, удалось наскрести только 7 тысяч. Кроме того, в период спада добычи и закрытия скважин погибло достаточно много оборудования, которое разукомплектовали и частично разворовали", — говорит Танкаев.

Для того чтобы восстановить парк буровых и всю необходимую технику, по оценке департамента энергетики США, потребуется от одного до полутора лет.

"Себестоимость добычи сланцевой нефти при той ситуации, которая была в 2014 году, действительно была в районе 35 долларов за баррель. При цене рынка в 50 долларов сланцевые компании могли существовать нормально. Сейчас, из-за того что придется повышать зарплаты, чтобы выманить специалистов на эту работу, и из-за необходимости заново изготавливать часть оборудования, себестоимость добычи повысится. Поэтому, точно сказать, какая будет равновесная цена в момент полного восстановления добычи, сейчас никто не берется", — считает Танкаев.

Другие факторы

По его словам, к прогнозам цен на нефть нужно подходить осторожно. По его мнению, кроме сланцевой нефти, существенное влияние на колебания цен оказывает политика ФРС США , развитие рынка электромобилей и ряд других факторов.

"У меня есть уверенность, что значительная доля колебаний цены на нефть — это колебания, спровоцированные ФРС США", — говорит Танкаев.

По его мнению, инструментом служит курс доллара по отношению к золоту.

"Если посмотреть на динамику цен на нефть и на золото в долларах за последние 20 лет, то можно увидеть, что коэффициент корреляции составляет 0,86. Из-за того, что нефть торгуется в долларах, у ФРС и правительства США возникает огромный соблазн заработать дополнительные деньги, управляя ценами. Они снимают значительную прибыль с процесса торговли как контрактами на продажу нефти, так и самой нефтью", — отмечает эксперт.

По его мнению, 75% всех колебаний цены на нефть обеспечивает изменение курса доллара к золоту и только 25% — соотношение спроса и предложения.

Танкаев считает, что на рынке в ближайшие годы произойдут серьезные изменения, связанные со структурой потребления.

"На первое место уже вышел Китай, скорее всего в ближайшие годы на второе место выйдет Индия. В пятерке лидеров какое-то время будет держаться Япония, а США оттуда уйдут, поскольку будут обеспечивать себя сланцевой нефтью", — считает эксперт.

Трудно прогнозировать, какое влияние на рынок окажет быстрый рост количества электромобилей. Существуют прогнозы, которые говорят, что увеличение числа электромобилей автоматически приведет к росту потребления нефти. Согласно докладу WWF, переход к электромобилям увеличит потребление нефти в мире примерно на 20%.

Самый точный прогноз

Прогнозные показатели Минфина по ценам на нефть говорят в пользу сохранения бюджетного правила с ценой отсечения в размере 40 долларов за баррель, считает Кукушкин.

"За счет более слабого рубля от этого кроме нефтяников выигрывают экспортеры, а в нашей стране это преимущественно сырьевые компании. При этом внутренний рынок не получает никаких дополнительных стимулов. При таком прогнозе можно и дальше наращивать налогообложение", — говорит эксперт.

По словам Танкаева, современные модели рынка позволяют предсказать цены на нефть максимально от 8 месяцев до года.

"Это все равно, что предсказывать погоду, все зависит от мощности вашего компьютера и количества собранной информации. Но больше чем на месяц предсказать погоду нельзя", — говорит эксперт.

По его убеждению, на рынке каждый работает в своих интересах. В этом смысле все опубликованные прогнозы являются конъюнктурными.