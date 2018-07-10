Саратовцам напомнили, что они способны полноценно питаться на 3 338 рублей в месяц

Саратовстат посчитал минимальный набор продуктов питания за июнь, составивший 3338 рублей на человека. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. В Нижегородской области Пермском крае стоимость набора составляет 3828 и 3869 рубля, а в Самарской области — 4059 рублей. Что касается индексов цен за июнь, то по области он увеличился на 0,3 — 0,5%. Речь идет о продовольственных, непродовольственных товарах и платных услугах. Ранее несколько «экстремалов» попытались прожить на минимальную продуктовую корзину, узаконенную в России . Через месяц у них развились или обострились заболевания желудочно-кишечного тракта, головокружения, тошнота и нервное истощение.