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Саратовцам напомнили, что они способны полноценно питаться на 3 338 рублей в месяц
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Саратовцам напомнили, что они способны полноценно питаться на 3 338 рублей в месяц 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовстат посчитал минимальный набор продуктов питания за июнь, составивший 3338 рублей на человека. Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. В Нижегородской области и Пермском крае стоимость набора составляет 3828 и 3869 рубля, а в Самарской области — 4059 рублей.
Что касается индексов цен за июнь, то по области он увеличился на 0,3 — 0,5%. Речь идет о продовольственных, непродовольственных товарах и платных услугах.
Ранее несколько «экстремалов» попытались прожить на минимальную продуктовую корзину, узаконенную в России. Через месяц у них развились или обострились заболевания желудочно-кишечного тракта, головокружения, тошнота и нервное истощение.
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