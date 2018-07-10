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Блокирующий пакет акций пассажирского перевозчика «Транстурсервис» выставлен на аукцион
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Блокирующий пакет акций пассажирского перевозчика «Транстурсервис» выставлен на аукцион 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
«49,4% пакет акций ОАО «Транстурсервис» выставлен на аукцион через Единую торговую площадку Москвы. Организатором аукциона выступает департамент Москвы по конкурентной политике», — говорится в сообщении.
На балансе ОАО «Транстурсервис» находятся около 100 единиц подвижного состава, крытая стоянка с ремонтной зоной площадью почти 11 тыс. кв. м, трехэтажное административное здание площадью 1,7 тыс. кв. м. «Имеется автоматическая мойка. Все объекты расположены вблизи МКАД по ул. Елецкая», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что строения занимают арендуемый земельный участок площадью 2,5 га.
Основным видом деятельности предприятия являются городские и междугородние перевозки пассажиров автобусным транспортом. Также предоставляются услуги по организации автобусных экскурсий, кооперативных поездок, ремонту автобусов и большегрузных автомобилей.
Стартовая цена лота — 81,4 млн руб.
Заявки для участия в торгах принимаются до 16 июля. Аукционы пройдут 22 июля 2018 г.
Выставленный на аукцион пакет акций принадлежит акционерному обществу «Москва-Курс».
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