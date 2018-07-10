Рубль довлеет над долларом

После невнятной динамики азиатских фондовых индексов, Европа открылась скромным ростом. Интерес к риску на мировых площадках сохраняется, но энтузиазма у инвесторов определенно поубавилось. Тема торговой войны пока отошла на задний план, а между тем в Британии назревает политический кризис, который рискует пошатнуть и без того ослабленные позиции премьер-министра Терезы Мэй

Если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, FTSE 100 и стерлинг окажутся под давлением.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, российские индексы стартовали с неоднозначным настроем. РТС попытался подрасти, но вскоре отправился на отрицательную территорию. Индекс МосБиржи теряет 0,3%. После подъема 9 июля угасание импульса на ухудшении внешнего фона выглядит вполне логичным и списывается в стратегию фиксации прибыли. Если европейские бенчмарки не смогут закрепиться в зоне роста, понижательное давление на отечественные индексы может усилиться в ходе сегодняшней сессии.

Доллар привлёк спрос под конец торгов 9 июля и сегодня торгуется практически без изменений в основных валютных парах. Рубль на открытии продолжил укрепление, отправив «американца» к новым июльским минимумам в районе 62,33 рубля, откуда пара пытается развить восстановление. Позиции российской валюты укрепляются благодаря общему снижению привлекательности доллара, а также на фоне высоких цен на нефть.