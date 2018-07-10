Новосибирцы сдадут кровь, прочитав стихи Маяковского

Новосибирцев приглашают стать участниками донорской акции.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска , акция пройдет 19 июля с 09.00 до 12.00 в центре города, напротив скульптурной композиции, посвящённой В. И. Ленину. На площади будет развернут мобильный пункт, где все желающие смогут стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании крови.

Добровольческая акция стала уже традиционной для города, однако в этот раз она будет немного особенной — организаторы посвятили ее 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.

Сообщается, что доноры, сдавшие кровь, а также горожане, которые примут участие в читательском марафоне, посвященном 125-летию со дня рождения известного поэта, смогут получить мороженое.

Принять участие в читательском марафоне приглашают всех желающих. Участникам предлагается прочитать наизусть одно стихотворение или отрывок из произведения Владимира Маяковского.

А вот стать донором может не каждый. О том, как правильно подготовиться к медицинской процедуре, и кто может сдать кровь сообщается на сайте мэрии.