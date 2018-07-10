Ещё
Новосибирцы сдадут кровь, прочитав стихи Маяковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирцы сдадут кровь, прочитав стихи Маяковского 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирцев приглашают стать участниками донорской акции.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, акция пройдет 19 июля с 09.00 до 12.00 в центре города, напротив скульптурной композиции, посвящённой В. И. Ленину. На площади будет развернут мобильный пункт, где все желающие смогут стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании крови.
Добровольческая акция стала уже традиционной для города, однако в этот раз она будет немного особенной — организаторы посвятили ее 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.
Сообщается, что доноры, сдавшие кровь, а также горожане, которые примут участие в читательском марафоне, посвященном 125-летию со дня рождения известного поэта, смогут получить мороженое.
Принять участие в читательском марафоне приглашают всех желающих. Участникам предлагается прочитать наизусть одно стихотворение или отрывок из произведения Владимира Маяковского.
А вот стать донором может не каждый. О том, как правильно подготовиться к медицинской процедуре, и кто может сдать кровь сообщается на сайте мэрии.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Средняя зарплата новосибирцев выросла почти до 34 тысяч рублей На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 июля в Новосибирской области? «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в школах во время ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку124
Россиянам готовят новый налог226
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки192
Россия установила космический рекорд164
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение