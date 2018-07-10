Банк «Московское Ипотечное Агентство» понизил ставки по вкладам в рублях

«Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180 и 367 дней) открывается под 5,35—6,35% (прежде — под 5,6—6,6%), а «Премиальный» (от 3 млн рублей на 367 дней) — под 6,65% годовых (вместо 6,9%).

По вкладу «Накопительный_2018» (от 100 тыс. рублей на 1096 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,63% (вместо 5,8%).

Продуктовый виджет

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Предусмотрены дополнительные взносы.

Доходность «Максимального_2018» (от 100 тыс. рублей на 180 и 367 дней) составит 6,75—7% годовых (ранее — 7—7,25%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.