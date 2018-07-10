Ещё
«Чайный гриб» приходит на смену Coca-Cola
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чайный гриб» приходит на смену Coca-Cola 

Sostav.ru 5 часов назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Продажи популярного советского напитка «чайный гриб» (комбуча) в мире стремительно растут. Интерес к нему возрождается не только в России, но в других странах. В частности, в США в 2017 году продажи комбучи достигли 556 млн долларов, сообщает Los Angeles Times.
Рост популярности комбучи связан со всеобщим увлечением ЗОЖ. Напиток позиционируется как «эликсир жизни», считается, что он содержит пробиотики и помогает восстанавливать микрофлору кишечника и способен выводить токсины. Сейчас его можно найти даже в меню крафтовых баров. В Советском Союзе «чайный гриб» настаивали в трехлитровых банках в течение пяти-десяти дней с сахаром и чаем, а после процеживали и пили. Сам же гриб использовали повторно для приготовления следующей партии.
Продажи напитка растут как в США, так и в Европе. По данным консалтинговой компании Zion Market Research, продажи комбучи в мире в 2016 году составили 1,06 млрд долларов, а к 2022 году могут вырасти до 2,5 млрд Всех быстрее растёт рынок комбучи в США: за 2017 год рост составил больше 37%. За это же время прибыль Coca-Cola упала на 80%. Продажи газировок бренда и его главных конкурентов, PepsiCo и Dr. Pepper снижаются уже 12-й год подряд, поэтому корпорации обратили внимание на альтернативные продукты.
Так, в 2016 году PepsiCo купила одного из крупнейших производителей комбучи в США — компанию KeVita. Основанная в 2009 году компания производила пробиотические напитки на основе кокосового молока, ягод и фруктов, в том числе комбучу. Сначала продукция бренда продавалась только в нескольких супермаркетах органических товаров Whole Foods. На момент сделки с PepsiCo число точек продаж KeVita достигло 20 000 по всей стране. По неподтвержденным данным сумма сделки составила $ 200−300 млн  Сегодня, в современной России также наблюдается возвращение комбучи, и происходит это благодаря молодым предпринимателям, которые верят в то, что этот напиток может освободиться от своего бабушкиного имиджа.
«По-моему, наше поколение получило стрессовое расстройство от бабушек, которые заставляли пить комбучу, когда мы были детьми. Теперь мы готовы иначе посмотреть на этот напиток», — рассказал Илья Деведжан, основатель одного из российских брендов «Карибу Комбуча».
Sostav.ru: последние новости
Bank of America предсказал повторение мирового кризиса 1998 года В Москве снижается вакантность торговых центров «Большой футбол»: как «Пятёрочка» скрестила программу лояльности с ЧМ 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку124
Россиянам готовят новый налог226
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки192
Россия установила космический рекорд164
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение