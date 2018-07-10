«Чайный гриб» приходит на смену Coca-Cola

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Продажи популярного советского напитка «чайный гриб» (комбуча) в мире стремительно растут. Интерес к нему возрождается не только в России , но в других странах. В частности, в США в 2017 году продажи комбучи достигли 556 млн долларов, сообщает Los Angeles Times.

Рост популярности комбучи связан со всеобщим увлечением ЗОЖ. Напиток позиционируется как «эликсир жизни», считается, что он содержит пробиотики и помогает восстанавливать микрофлору кишечника и способен выводить токсины. Сейчас его можно найти даже в меню крафтовых баров. В Советском Союзе «чайный гриб» настаивали в трехлитровых банках в течение пяти-десяти дней с сахаром и чаем, а после процеживали и пили. Сам же гриб использовали повторно для приготовления следующей партии.

Продажи напитка растут как в США, так и в Европе. По данным консалтинговой компании Zion Market Research, продажи комбучи в мире в 2016 году составили 1,06 млрд долларов, а к 2022 году могут вырасти до 2,5 млрд Всех быстрее растёт рынок комбучи в США: за 2017 год рост составил больше 37%. За это же время прибыль Coca-Cola упала на 80%. Продажи газировок бренда и его главных конкурентов, PepsiCo и Dr. Pepper снижаются уже 12-й год подряд, поэтому корпорации обратили внимание на альтернативные продукты.

Так, в 2016 году PepsiCo купила одного из крупнейших производителей комбучи в США — компанию KeVita. Основанная в 2009 году компания производила пробиотические напитки на основе кокосового молока, ягод и фруктов, в том числе комбучу. Сначала продукция бренда продавалась только в нескольких супермаркетах органических товаров Whole Foods. На момент сделки с PepsiCo число точек продаж KeVita достигло 20 000 по всей стране. По неподтвержденным данным сумма сделки составила $ 200−300 млн Сегодня, в современной России также наблюдается возвращение комбучи, и происходит это благодаря молодым предпринимателям, которые верят в то, что этот напиток может освободиться от своего бабушкиного имиджа.

«По-моему, наше поколение получило стрессовое расстройство от бабушек, которые заставляли пить комбучу, когда мы были детьми. Теперь мы готовы иначе посмотреть на этот напиток», — рассказал Илья Деведжан, основатель одного из российских брендов «Карибу Комбуча».