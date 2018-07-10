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Ли Чжэньго: солнечная энергетика станет самым дешевым источником энергии в мире
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Ли Чжэньго: солнечная энергетика станет самым дешевым источником энергии в мире 

ТАСС 5 часов назад
БЕРЛИН (BERLIN), 9 июля 2018 г /PRNewswire/ — 9 июля г-н Ли Чжэньго (Li Zhenguo), президент ведущей китайской компании фотоэлектрической отрасли LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., выступил с программной речью в ходе проходящего в Берлине 9-го Китайско-немецкого форума по вопросам экономического и технологического сотрудничества. В своем докладе на Тематическом форуме по вопросам энергетической трансформации и энергосбережения он отметил, что в ближайшие три года солнечная энергия станет самым дешевым источником энергии в большинстве частей света.
По его словам, поскольку фотоэлектрические системы и накопители энергии представляют собой самый недорогой источник энергии, это дает все основания рассчитывать на реализацию концепции «Solar for Solar». К 2050 году солнечная энергетика станет отраслью, ежегодно генерирующей тысячи гигаватт (ГВт) электроэнергии.
LONGi является крупнейшим в мире производителем фотоэлектрических продуктов на базе монокристаллического кремния. С момента основания компания неизменно специализируется на монокристаллических технологиях, разрабатывает и производит монокристаллические кремниевые пластины, элементы и модули, строит распределенные и наземные солнечные электростанции. Согласно триатлонному рейтингу Photon LONGi имеет лучший индекс финансовой стабильности, занимая первые места по всем показателям.
LONGi располагает командой из более чем 450 специалистов по НИОКР и 260 национальными патентами. После выхода на фондовую биржу в 2012 году компания инвестировала 385 млн долл. США в проектно-конструкторские разработки, заняв первое место по объемам подобных капиталовложений в мировой фотоэлектрической отрасли. Являясь крупнейшим в мире поставщиком монокристаллических пластин и компонентов, в 2017 году LONGi получила операционный доход в размере 2,556 млрд долл. США, а чистая прибыль компании составила 557 млн долл. США. Общие активы предприятия по состоянию на прошлый год насчитывают 5,14 млрд долл. США.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.longi-solar.com
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