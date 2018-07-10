Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой" зоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,74% — до 6,56 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,35%, до 69,65 доллара, "Новатэка" — росла на 0,88%, до 155,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,92% — до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 27,05 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,03% — до 1,59 доллара, Сбербанка — на 0,19%, до 15,46 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,6%, до 21,6 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 1,54% — до 18,84 доллара, "Северстали" — на 1,14%, до 15,5 доллара, НЛМК — на 1,7%, до 25,42 доллара.
Бумаги "Магнита" росли в цене на 0,23% — до 17,55 доллара, "Ленты" — на 0,75%, до 5,38 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,93% — до 2,93 доллара.