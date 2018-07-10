Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой" зоне, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,03% — до 1,59 доллара, Сбербанка — на 0,19%, до 15,46 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,6%, до 21,6 доллара.