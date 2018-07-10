На продажу вновь выставлен склад Хладокомбината N7 в Петербурге

МОСКВА , 10 июл — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом (РАД) выставил на повторные торги складской комплекс с холодильными камерами площадью 14 тысяч квадратных метров в Петербурге , говорится в пресс-релизе РАД.

"Вместе с комплексом покупателю перейдет право аренды земельного участка (до 2054 года) площадью 5,3 гектара", — говорится в нем. Торги пройдут в рамках процедуры банкротства ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат N7».

Объект расположен рядом с выездом на КАД, Московское, Колпинское и Софийское шоссе. Его адрес: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Северный проезд, дом 3. В настоящее время часть площадей сдана в краткосрочную аренду ООО «УК „Северная Столица“, добавляется в сообщении.

Торги на понижение будут проходить посредством публичного предложения в период с 16 июля по 20 августа. Начальная стоимость лота — 111,7 миллиона рублей, минимальная — 106,1 миллиона рублей, сообщается в нем.