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Девелоперы снимают новостройки с продажи
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Девелоперы снимают новостройки с продажи 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Количество квадратных метров, выставленных на продажу, снизилось с 2,87 до 2,48 миллиона.
Отрицательную динамику эксперты связывают с двумя факторами: девелоперы снимают с продажи часть квартир, а наиболее ликвидные предложения быстро вымываются.
Структура предложения по классам жилья в июне выглядит следующим образом: доля предложения бизнес-класса не изменилась и составила 48% от всего объема; доля комфорт-класса выросла на 1,8% — до 43,8%; доля эконом-класса снизилась и составила 8,1%.
Примерно по трети предложения приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, порядка 22% занимают трехкомнатные, доля квартир с 4 и более комнатами снизилась до 4,3%.
Что касается цен, наиболее заметно они выросли в эконом-классе — на 3,3%, до 117,2 тысячи рублей за квадратный метр. В комфорт-классе цена выросла на 0,7% и составила 160,3 тысячи рублей за квадрат. В бизнес-классе по итогам июня зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра на 2,8% — до 245,8 тысячи рублей.
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