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Следующим крупным IPO на бирже в Гонконге будет лидер e-commerce Мэйтуань-Дяньпин
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Следующим крупным IPO на бирже в Гонконге будет лидер e-commerce Мэйтуань-Дяньпин 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
В понедельник успешно стартовало IPO Xiaomi, +11% в гонконгских долларах. Следующим сопоставимым по размеру размещением станет китайский интернет-холдинг Мэйтуань-Дяньпин.
Предполагаемая дата этого IPO — октябрь 2018 года (книга заявок закроется заранее, в зависимости от сроков размещения, это может быть и вторая половина сентября), биржа — Гонконг, специализация — электронная коммерция на основе отзывов, конкретно, доставка еды и других товаров (для этого есть мобильное приложение Meituan-Paotui), бронирование путешествий, велопрокат. Организаторы IPO Мэйтуаня-Дяньпина включают в себя Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch. Оценка на раунде в октябре 2017 года $60 млрд, предполагаемый компанией флоат IPO $4 млрд, и, как и в случае с Xiaomi, книга заявок закроется на полмесяца-месяц раньше фактических сроков сделки.
Что такое платформа электронной коммерции Мэйтуань-Дяньпин? Во-первых, это лидер электронной коммерции, который защитил интеллектуальную собственность 1025 торговыми марками, 329 патентами и 774 патентными заявками в Китае, 220 копирайтами на программное обеспечение, 13 патентами и 124 заявками за границами КНР. Во-вторых, это интернет-гигант, один из самых крупных и, в хорошем смысле, дорогих стартапов всего мира. Например, у него 310 млн пользователей, ежегодно совершающих сделки по покупке еды и путешествий, и 289 млн юзеров, активных за последний отчётный месяц. На платформе 4,4 млн продавцов, ведущих свою деятельность через Мэйтуань-Дяньпин хотя бы раз в год, 5,8 млрд транзакций за 12 месяцев. В плане логистики площадка сгенерировала 14,7 млн операций по доставке еды ежедневно, и 205 млн ночей, забронированных в отелях КНР в 2017 году. Охват поражает: 2800 городов и других населённых пунктов Китая. Настоящая армия доставщиков еды — 531 тыс. Кроме того Мэйтуань-Дяньпин — это ещё и один из крупнейших в мире прокатов велосипедов Mobike с GPS и «умными» замкȧми, который работает в более чем 200 городах 15 стран по всему миру, уменьшил выбросы СО2 на более чем 4,4 млн тонн.
Из аргументов за покупку Мэйтуань-Дяньпин, в случае, если управляющие выберут именно его, назовём увеличение стоимости с каждым юанем транзакций и с каждым километром пути, скачки выручки на +161% в 2017 году и на +223% в 2016 году (настоящий китайский «тигр»), постепенное приближение к доходу по EBITDA (осталось преодолеть —7,9% негативной территории по рентабельности), управляемый только админами и китайскими властями стихийный рынок с валовой прибыльностью +36%, рост числа пользователей, которые ежегодно совершают транзакции, с 206 млн в 2015 году до 259 млн в 2016 году, и до 310 млн — в 2017 году, и среднее число транзакций на одного пользователя в год, увеличившееся с 10,4 два года назад до 12,9 годом ранее и до 18,8 в 2017 году.
Мэйтуань-Дяньпин
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