Аналитики ждут роста биткоина до $7 тысяч

Биткоин торгуется на уровне в $6,6-6,7 тыс., но аналитики ждут роста до $7 тыс.

Биткоин (bitcoin) во вторник снижается в цене и торгуется на уровне в 6,6 — 6,7 тысячи долларов, однако аналитики прогнозируют преодоление отметки в 7 тысяч долларов в краткосрочной перспективе.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 09.43 мск биткоин дешевел на 1,19%, до 6,688 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,87%, до 6,586 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом дешевеют сильнее: Ethereum — на 4,51%, до 462,55 доллара, Ripple — на 3,36%, до 0,461 доллара, Bitcoin Cash — на 3,29%, до 724,02 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 264,05 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

По мнению аналитика Coindesk Омкара Годбоула (Omkar Godbole), курс биткоина в ближайшие дни столкнется с уровнем сопротивления в 6,8 тысячи долларов, и если преодолеет его, то может достигнуть отметки в 7-7,4 тысячи долларов.

В последний раз цена биткоина превышала 7 тысяч долларов 10 июня. С начала прошлой недели стоимость криптовалюты колеблется в районе 6,5-6,7 тысячи долларов.