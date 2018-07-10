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За 2017 год объем продаж недвижимости в Баварии составил €48 млрд
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За 2017 год объем продаж недвижимости в Баварии составил €48 млрд 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Как заявил государственный секретарь по строительству Йозеф Целлмайер (CSU) на презентации отчета по рынку недвижимости Баварии в Мюнхене, в 2014 году соответствующий объем продаж в этом регионе составлял всего €36 млрд, пишет RTL.de. «Несмотря на рост цен, нельзя говорить об образовании „пузыря“ на местном рынке недвижимости. Необходимо принять во внимание, что с 2000 по 2007 год стоимость недвижимости стагнировала или даже снижалась», — отметил эксперт. По его словам, даже в период с 2000 по 2017 годы, в самых динамично развивающихся регионах Германии прирост средней стоимости квадратного метра всего на 3% опередил общенациональные показатели. Йозеф Целлмайер подчеркнул, что в северо-восточной Баварии цены на недвижимость тоже растут. С 2011 по 2017 год жилье в регионе подорожало почти во всех городах. «Цены на дома для одной или двух семей выросли по всей Баварии на 50%. Прирост варьировался от 40% в Нижней Франконии до почти 80% в Верхней Баварии», — заявил чиновник.
Узнайте все о недвижимости баварской столицы из нашего спецпроекта.
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