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Офшорные зоны на островах Октябрьский и Русский заработают осенью
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Офшорные зоны на островах Октябрьский и Русский заработают осенью 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Отечественная альтернатива зарубежным офшорам — специальные административные районы (САР) — заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре — октябре текущего года. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление одного из инициаторов проекта депутата Госдумы Виктора Пинского, приток инвестиций в эти зоны может превысить миллиард долларов.
В свою очередь глава Минэкономразвития напомнил о том, что в «русских оффшорах» будет создан специальный налоговый и административный режим, который позволит компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки с минимумом издержек и с сохранением прав и обязанностей в полном объеме. Кроме того, компании, зарегистрировавшиеся в спецрайонах, получат возможность прохождения листинга на российских биржах.
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