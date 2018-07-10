Офшорные зоны на островах Октябрьский и Русский заработают осенью

Максим Орешкин. Отечественная альтернатива зарубежным офшорам — специальные административные районы (САР) — заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре — октябре текущего года. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ

При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление одного из инициаторов проекта депутата Госдумы Виктора Пинского, приток инвестиций в эти зоны может превысить миллиард долларов.

В свою очередь глава Минэкономразвития напомнил о том, что в «русских оффшорах» будет создан специальный налоговый и административный режим, который позволит компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки с минимумом издержек и с сохранением прав и обязанностей в полном объеме. Кроме того, компании, зарегистрировавшиеся в спецрайонах, получат возможность прохождения листинга на российских биржах.