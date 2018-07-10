Обновленные Subaru Legacy и Outback станут дороже и навороченнее

Следом за Impreza японский производитель Subaru поднимет цены и на две другие модели — Legacy и Outback, сообщает Autoblog.com.

По информации издания, начальная цена на базовую модель Legacy с 2,5 литровым двигателем будет начинаться от 23,430 долларов, что на 375 долларов дороже, чем модель 2018 года. Цена на Outback возрастет еще больше — на 510 долларов до 27320 долларов. Большинство других вариантов модели также подорожают. Единственным исключением станет 3,6 литровая версия обоих моделей в комплектации Limited.

Однако рост цен компенсируют новым набором дополнительных функций. Система помощи водителю EyeSight теперь доступна во всех модификациях Legacy и Outback, тогда как раньше в большинстве вариантов она была доступна лишь в качестве опции.

Кроме того, все модели теперь получат новую панель приборов с 5-дюймовым дисплеем. Вариант с 2,5 литровым двигателем будет оснащен дополнительным освещением и парой USB-портов, а комплектации Premium и Limited получат зеркала с авто затемнением и еще несколько мелких опций.