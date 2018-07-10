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Криптобиржа Bancor приостановила операции из-за кибератаки
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Криптобиржа Bancor приостановила операции из-за кибератаки 

Anti-Malware.ru 5 часов назад
Фото: Anti-Malware.ru
Децентрализованная криптовалютная платформа Bancor в понедельник приостановила свою работу. Оказалось, что биржа расследует киберинцидент, который привел к «нарушению безопасности». На расследование Bancor потратила 12 миллионов долларов.
Публикация в Twitter подтвердила наличие проблемы. По словам представителей биржи, приостановление всех операций обусловлено проведением расследования, а полное официальное заявление Bancor планирует опубликовать в скором времени.
«Сегодня утром Bancor стал жертвой киберинцидента. Кошельки пользователей не пострадали», — пишут в твите представители Bancor.
«Чтобы мы могли завершить расследование, операции были приостановлены. Вскоре мы опубликуем подробный отчет. С нетерпением ждем возможности вернуться в строй».
Главная страница на момент публикации новости перенаправляет на служебное сообщение.
Злоумышленники, осуществившие атаку на Bancor, обменяли часть токенов через Changelly. Биржа также занимается отслеживанием всех похищенных средств. Источники сообщают, что был украден собственный токен Bancor BNT, а также около 25 000 Ethereum (ETH) ($12,2 млн) и 300 000 Pundi X (NPXS) ($1 200).
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