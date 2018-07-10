Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск снизился на 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 369,81 пункта. Индекс РТС на тот же момент был в плюсе на 0,13% и равнялся 1 194,77 пункта.